Требуется сверстать 5 страниц лендинга на Next JS по предоставленным макетам из Фигма. Обратите внимание на адаптивность. В заявке укажите стоимость верстки одной страницы.
HTML Верстка макетов
Добрый день! Необходимо сверстать макеты.
Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив.
перфект пиксель.
Просьба указывать сумму и срок.
3 макета: Flow3, MB, внутр.
Адаптив внутренней страницы на ваше усмотрение.
https://www.figma.com/proto/l4RVBD1ZnekIK0Okrg50Dz/Untitled?node-id=231-838&t=13liqJtL3Pf3xQvp-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=231%3A838&show-proto-sidebar=1
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