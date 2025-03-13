HTML Верстка макетов

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Закрыт22 заявки257 просмотров

Добрый день! Необходимо сверстать макеты.

Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив.

перфект пиксель.

Просьба указывать сумму и срок.

3 макета: Flow3, MB, внутр.

Адаптив внутренней страницы на ваше усмотрение.

https://www.figma.com/proto/l4RVBD1ZnekIK0Okrg50Dz/Untitled?node-id=231-838&t=13liqJtL3Pf3xQvp-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=231%3A838&show-proto-sidebar=1

FigmaHTMLАдаптивная верстка
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