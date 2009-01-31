Html верстка psd макетов и не только

$50
HTML-версткаЗакрыт14 заявок355 просмотров
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Хорошее знание html, css.

Опыт работы с CMS DataLife Engine (по большей части верстать придется именно под эту систему)

Личные качества:

Исполнительность

Ответственность

Неконфликтность

Так как пока что разработка сайтов не поставлена на железные рельсы, и бюджеты и клиентура пока скромная. Цены ограничиваются в диапазоне от 10 до 50$. В близкой перспективе - рост оплаты и количества заказов.

HTML
15 лет назад
andreas001
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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