Html верстка psd макетов и не только

Верстка сайта в шаблоны для Drupal из дизайна в PSD файле. Что есть - есть дизайн сайта (главной страницы) в PSD файле. Судя по всему, PSD возможно придется немного доработать руками. Что нужно - сверстать шаблоны для ...
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Хорошее знание html, css.
Опыт работы с CMS DataLife Engine (по большей части верстать придется именно под эту систему)
Личные качества:
Исполнительность
Ответственность
Неконфликтность
Так как пока что разработка сайтов не поставлена на железные рельсы, и бюджеты и клиентура пока скромная. Цены ограничиваются в диапазоне от 10 до 50$. В близкой перспективе - рост оплаты и количества заказов.
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