Html верстка psd макетов и не только

Хорошее знание html, css.

Опыт работы с CMS DataLife Engine (по большей части верстать придется именно под эту систему)

Личные качества:

Исполнительность

Ответственность

Неконфликтность

Так как пока что разработка сайтов не поставлена на железные рельсы, и бюджеты и клиентура пока скромная. Цены ограничиваются в диапазоне от 10 до 50$. В близкой перспективе - рост оплаты и количества заказов.