Ищу исполнителя. Желательно к вечеру уже приступить. Создать страницы, вставить карту, форму заявки, плагин ВиО, вставить готовую текстовку. Сегодня будет еще внутренняя, header и footer - одинаковые. ...
Интеграция дизайна на сайт Opencart
Необходимо натянуть дизайн на сайт Opencart
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