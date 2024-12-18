Ищется опытный верстальщик для проведения аудита 10 адаптивных страниц. Необходимо достичь соответствия с макетами в подходе pixel perfect и устранить проблемы с отображением в разных разрешениях. Оплата поэтапная, доступ к Figma будет предоставлен. Требуется указать стек технологий и примеры работ.
Интеграция вёрстки Vue в другой сайт с собственной вёрсткой
Есть сайт, в котором фронтенд реализован на Vue: calc.rwl.ru. В теле сайта выводятся калькуляторы, которые выполняют расчёт некоторой информации. Всего на сайте есть 7 калькуляторов.
Разрабатывается новый сайт. Вёрстку текущего сайта на Vue надо внедрить в тело нового сайта. Необходимо внедрить все 7 калькуляторов.
В рамках задачи предоставляются бэкап проекта на Vue и вёрстка нового сайта. Подготовлен репозиторий на Github, вести разработку в нём.
В рамках задачи необходимо:
Из вёрстки исходного сайта на Vue необходимо убрать роутинг, убрать хэдер и футер, оставить только тело калькулятора.
Реализовать подключение калькулятора в теле html страницы с хэдером и футером нового сайта.
Создать 7 html страниц на основе вёрстки, которая приложена к задаче. На каждой из страниц подключить калькулятор.
Разобраться (самостоятельно в том числе) где выводятся продукты на каждом из калькуляторов и реализовать опцию при подключении калькулятора на странице, где можно передать внутренние id товара или товаров. Если id товаров переданы в параметрах, то выводить только эти товары.
Для проекта заведен git. Работать в этом репозитории:
https://github.com/novoxpro/rockwool.calc.front
Html вёрстка, в которую нужно вставить калькуляторы (вёрстка нового сайта):
https://drive.google.com/file/d/1cmKrga_U8r3s_E11pEHZTNYpzkmW7sQl/
Полный бэкап проекта на Vue на случай, если что-то из репозитория "не заведётся":
https://drive.google.com/file/d/1kSDgornUUUzlABZFIyZzOj8IccyBultA/
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