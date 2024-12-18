Есть сайт, в котором фронтенд реализован на Vue: calc.rwl.ru. В теле сайта выводятся калькуляторы, которые выполняют расчёт некоторой информации. Всего на сайте есть 7 калькуляторов.

Разрабатывается новый сайт. Вёрстку текущего сайта на Vue надо внедрить в тело нового сайта. Необходимо внедрить все 7 калькуляторов.

В рамках задачи предоставляются бэкап проекта на Vue и вёрстка нового сайта. Подготовлен репозиторий на Github, вести разработку в нём.

В рамках задачи необходимо:

Из вёрстки исходного сайта на Vue необходимо убрать роутинг, убрать хэдер и футер, оставить только тело калькулятора. Реализовать подключение калькулятора в теле html страницы с хэдером и футером нового сайта. Создать 7 html страниц на основе вёрстки, которая приложена к задаче. На каждой из страниц подключить калькулятор. Разобраться (самостоятельно в том числе) где выводятся продукты на каждом из калькуляторов и реализовать опцию при подключении калькулятора на странице, где можно передать внутренние id товара или товаров. Если id товаров переданы в параметрах, то выводить только эти товары.

Для проекта заведен git. Работать в этом репозитории:

https://github.com/novoxpro/rockwool.calc.front

Html вёрстка, в которую нужно вставить калькуляторы (вёрстка нового сайта):

https://drive.google.com/file/d/1cmKrga_U8r3s_E11pEHZTNYpzkmW7sQl/

Полный бэкап проекта на Vue на случай, если что-то из репозитория "не заведётся":

https://drive.google.com/file/d/1kSDgornUUUzlABZFIyZzOj8IccyBultA/