Интегрировать дизайн на сайт (cms Bitrix)

$450
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт3 заявки53 просмотра

Интегрировать этот новый дизайн https://www.figma.com/design/2SuJsGDHGhW9dBHelWqOcW/Techno-Collection--full-?node-id=789-2&p=f&t=zBzo2G7pHp5uCrD6-0
На вот этот сайт https://technocollection.ru

1С-БитриксFigmaИнтеграция верстки
день назад
Максим
6 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Денис
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
час назад
15 часов назад
Вадим
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 отзыва
день назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
34 минуты назад
4 отзыва(-1)
день назад