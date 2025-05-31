Необходимо сверстать готовый прототип сайта WIX для студенческого проекта. Работа включает исправление выравнивания, оптимизацию позиционирования и шрифтов на главной странице и 5 дополнительных страницах. Важно, чтобы сайт был адаптирован для ПК и мобильных устройств. Срок выполнения - 5 часов.
Интегрировать дизайн на сайт (cms Bitrix)
Интегрировать этот новый дизайн https://www.figma.com/design/2SuJsGDHGhW9dBHelWqOcW/Techno-Collection--full-?node-id=789-2&p=f&t=zBzo2G7pHp5uCrD6-0
На вот этот сайт https://technocollection.ru
Заявки фрилансеров
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