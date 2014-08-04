Интегрировать Flash в сайт на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка126 просмотров

Необходимо интегрировать 4 интерактивных ген планов сделанных на флеше в сайт на движке Магенто.

На данный момент есть 1 генплан swf + XML

Нужно предусмотреть условно легкую возможность для добавления оставшихся флешек по мере их появления.

Если флеш у пользователя не отображаеться то под флешкой должна быть картинка – тоже предоставим.

Нужно что бы текст из ссылки попадал в поле сообщения формы обратной связи.

Если размеры окна браузера не позволяют отображать флеш шириной 870 – то ширина флешки должна меняться – в следующей версии флеш будет реагировать на изменение ширины предоставляемой ему на странице – сейчас этого нету тк тестировать надо уже в живую на сайте;

Magento
9 лет назад
windland
Антон 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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