Нужно сверстать страничку и разместить на ней скрипт Поиска на Таобао на русском языке Поиск на Таобао с категориями пример тут http://www.taojet.ru/ и скрипт калькулятора подсчета стоимости товара и его доставки, пример тут ...
Интегрировать Flash в сайт на Magento
Необходимо интегрировать 4 интерактивных ген планов сделанных на флеше в сайт на движке Магенто.
На данный момент есть 1 генплан swf + XML
Нужно предусмотреть условно легкую возможность для добавления оставшихся флешек по мере их появления.
Если флеш у пользователя не отображаеться то под флешкой должна быть картинка – тоже предоставим.
Нужно что бы текст из ссылки попадал в поле сообщения формы обратной связи.
Если размеры окна браузера не позволяют отображать флеш шириной 870 – то ширина флешки должна меняться – в следующей версии флеш будет реагировать на изменение ширины предоставляемой ему на странице – сейчас этого нету тк тестировать надо уже в живую на сайте;
Заявки фрилансеров
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