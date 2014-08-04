Интегрировать Flash в сайт на Magento

Необходимо интегрировать 4 интерактивных ген планов сделанных на флеше в сайт на движке Магенто.

На данный момент есть 1 генплан swf + XML

Нужно предусмотреть условно легкую возможность для добавления оставшихся флешек по мере их появления.

Если флеш у пользователя не отображаеться то под флешкой должна быть картинка – тоже предоставим.

Нужно что бы текст из ссылки попадал в поле сообщения формы обратной связи.

Если размеры окна браузера не позволяют отображать флеш шириной 870 – то ширина флешки должна меняться – в следующей версии флеш будет реагировать на изменение ширины предоставляемой ему на странице – сейчас этого нету тк тестировать надо уже в живую на сайте;