Нужно адаптивно сверстать 7 страниц сайта, макеты отправлю в личку, 3000р, срок 4 дня.
Интернет магазин, верстка + интеграция на CMS!
Добрый день.
Нужно сверстать и интегрировать на CMS стандартный интернет магазин!
Макеты предоставлю в PSD.
Страницы: Главная, Каталог, Карточка товара, Корзина, Меню слева (вертикальное)
Пишите ориентировочные сроки + цена + CMS на которой будете делать!
Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сверстать шаблон на framework bootstrap для Joomla 3 Верстка с дизайна, дизайн элементов/страниц придерживаясь стилистики основного дизайна. Верстка адаптивная, верстка независимыми блоками, макетов с нуля, под мобильные устройства. Подключение и кастомизирование ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Сверстать сайт на вордпрес, дизайн есть, сделать тему валидную под популярные браузеры, и совместимую с woocommerce для интернет магазина и привязать его к теме сразу, дизайн для него тоже уже есть. Тема должна быть совместимая ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $300
Доброе времени суток, Тех задание - сверстать и натянуть на WP - подключить готовые модули на WP 1) гостевая 2) новости 3) фотоархивHTML-верстка22 заявкиЗакрыт9 лет назад
сделал хтмл письмо-оно не адаптивное, хотя вроде бы все прописал по рекоммендациям, может метатег пропустил, или некорректно со стилямиHTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать сайт (лендинг 6 экранов) согласно ТЗ и прототипа.Кроссбраузерно.Срок - 3 дня с момента получения ТЗЖду предложений по цене. ТЗ и подробности успешному кандидатуHTML-верстка29 заявокЗакрыт9 лет назад
Верстка и программирование лендинга. Тех. задание отправлю верстальщику-программисту.HTML-верстка18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать сайт - LP на 5-6 экранов. Бюджет 1200-1500 рублей, сроки 2-3 дня. Все формы должны работать, сайт должен хорошо в любом браузере и на любом устройствеHTML-верстка17 заявокЗакрыт9 лет назад
Верстка адаптивного лендинга из PSD-макета. Макет в 3 разрешениях. (для мобильных, планшетов и компьютеров). Верстка на 6-8 экранов. Скрипты, которые будут использоваться: Один простой слайдерВсплывающее окноОтправку форм делать не надо (сами ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт9 лет назад
Описание в файле. Кратко: есть код онлайн-теста, но он отображается на сайте криво. Выглядеть тест должен как тут: http://sto-am.com.ua/questions/index.htmlHTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад