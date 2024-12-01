Ищем дизайнера-верстальщика для доработки и улучшения дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок225 просмотров

Недавно мы обновили дизайн нашего сайта, но спустя некоторое время выявились неточности, которые требуют исправления. Помимо этого, у нас появились новые идеи по улучшению дизайна и пользовательского интерфейса.

Нам нужен дизайнер-верстальщик, который:

Исправит текущие недочеты в дизайне;

Воплотит новые идеи и предложит свои креативные решения;

Внесет правки в верстку для корректного отображения на всех устройствах.

Большим плюсом будет знание Django и React.

Рассматриваем кандидата на долгосрочное сотрудничество (+-3 месяца). Поэтому, пожалуйста, укажите в отклике стоимость вашей часовой ставки.

Будем рады обсудить сотрудничество!

DjangoReactВерстка сайтовДизайн сайтовДоработка сайтовСоздание пользовательских интерфейсов
5 месяцев назад
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