Ищем грамотного верстальщика для доработки блога на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок129 просмотров

Привет всем. Есть проект на wordpress. Нужно там кое что подчикать.

В основном по мелочам. Микроразметку добавить, да рубрики вывести с последними

комментариями в виджете и на главной.

Хорошая оплата + рекомендация за хорошую работу.

WordPress
8 лет назад
boricov
39 лет
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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