на лендинге есть формы заявки с шестью полями для заполнения. надо чтобы заявка и данные попадали в таблицу СРМ-системы есть ХТМЛ-код для интеграции с СРМ-системой, но сама форма отображается не корректно. ...
Ищем грамотного верстальщика для доработки блога на wordpress
Привет всем. Есть проект на wordpress. Нужно там кое что подчикать.
В основном по мелочам. Микроразметку добавить, да рубрики вывести с последними
комментариями в виджете и на главной.
Хорошая оплата + рекомендация за хорошую работу.
Заявки фрилансеров
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