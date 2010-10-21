Ищу HTML верстальщика на постоянную работу.

Добрый день!

Ищу хорошего верстальщика из PSD в HTML (без натяжки на cms).

Человек должен быть регулярно в сети, уметь качественно, и в сроки верстать дизайн.

Требования к верстке: валидная, кросбраузерная (в том числе уметь править проблемы и для ie6 при необходимости) верстка по стандартам.

В свою очередь, буду регулярно обращаться к вам.

Указывайте пожалуйста среднюю стоимость верстки одной страницы из PSD в HTML и средние сроки реализации.

Спасибо.