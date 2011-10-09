Требуется программист для внесение изменений во внешний вид сайта, построенного на системе управления NetCat. Требуется дорабатывать существующие модули и разрабатывать новые. Нужно делать максимально удобный для пользователей сайт. Для работы требуются знания ...
Исправить HTML, некорректное отображение таблицы
В HTML есть рисованая рамка с помощью таблицы, почему-то правый верхний угол "слетел."
Нужно найти в чем проблема и сказать как и справить.
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