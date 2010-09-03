Исправить ошибки в верстке. Доработать админку.

Добрый день. Нужен html верстальщик для внесения правок в шаблоне и доделке некоторых графических элементов, подробно при общении. Работа для начинающих, знание html+css & photoshop.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://wowtt.ru/
Нужно будет усовершенствовать админку на которой завязан сайт.
И исправлять мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения.
По этому проекту будет постоянная работа, не разовая.
Нужен человек, верстальщик и программист в одном лице.
Все пожелания и просьбы должны выполнятся оперативно!
Те кто собираются на скорую руку, что то поправить и пропасть,
а в дальнейшем говорить у меня мало времени. Ищите другие задания.
Нудные люди, кто любит долго мусолить и договариваться, не пишите.
Краткость, опыт, качество и оперативность – это те качества которые требуются.
От нас своевременная оплата и содействие.
Обязательно: icq, мыло.
Желаетльно: Skype.
При переписке: ваш мобильный.
(вы всегда должны быть доступны в дневное время)
P.S. Предложения типа: «Лучше сделаем все с нуля, будет круче лучше…» оставляйте при себе.
Если бы я хотел новую админку, верстку я бы так и написал. Здесь все уже сделано, требуются только небольшие доработки. И я не планирую опять тратит время на тестировании и освоение новой админки и еще раз оплачивать ее стоимость.
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