Исправить ошибки в верстке. Доработать админку.

HTML-версткаЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Сайт http://wowtt.ru/

Нужно будет усовершенствовать админку на которой завязан сайт.

И исправлять мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения.

По этому проекту будет постоянная работа, не разовая.

Нужен человек, верстальщик и программист в одном лице.

Все пожелания и просьбы должны выполнятся оперативно!

Те кто собираются на скорую руку, что то поправить и пропасть,

а в дальнейшем говорить у меня мало времени. Ищите другие задания.

Нудные люди, кто любит долго мусолить и договариваться, не пишите.

Краткость, опыт, качество и оперативность – это те качества которые требуются.

От нас своевременная оплата и содействие.

Обязательно: icq, мыло.

Желаетльно: Skype.

При переписке: ваш мобильный.

(вы всегда должны быть доступны в дневное время)

P.S. Предложения типа: «Лучше сделаем все с нуля, будет круче лучше…» оставляйте при себе.

Если бы я хотел новую админку, верстку я бы так и написал. Здесь все уже сделано, требуются только небольшие доработки. И я не планирую опять тратит время на тестировании и освоение новой админки и еще раз оплачивать ее стоимость.

13 лет назад
polmaster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Steadfast
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
1 день
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