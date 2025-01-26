На создаваемом сайте необходимы работы по верстке. А именно необходимо внести некоторые корректировки, сверстать отсутствующие макеты и доработать существующие шаблоны.

Нужна оперативная и результативная работа.

Жду откликов и пришлю перечень задач. При необходимости можно общаться с прогером для уточнения нюансов.

Бюджет указан от балды! Посчитаем после ознакомления с задачами.