Изменения в верстке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки256 просмотров

1) Поменять поведение меню

2) Поменять адреса ссылок. 

Детали в приложении

Оплата по факту либо БС

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

aspoaspo
30 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Отличный программист. Очень быстро и главное без ошибок выполнил поставленную задачу. Если вы ищите талантливого программиста знающего свое дело - рекомендую данного исполнителя.
Четкость требований, всегда на связи, хороший заказчик, буду рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

aspoaspo
30 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад

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