Изменить стили у кнопки открытых линий bitrix24

Есть сайт на вордпрессе [url=http://penoplast.moscow/]http://penoplast.moscow/[/url] хочу его в html виде без всякого намека на вордпрес (плагины, стили все почистить). То есть внешне должен быть 1 к 1, но начинка должна быть нормальная. Надеюсь доступно объяснил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример стандартной кнопки у битрикс24:
human - evo . com / t1 / (без проблеов)
Задача 1
1) нужно сделать что бы она не мигала )
2) цвет красный
3) при открытии чата, иконка меняется на крестик
4) фон в самом мессенджере заменить на другую картинку
Результатом работы считается готовый код, который я размещаю у себя на сайте, открытые линии работают и не глючат, выполнены все 4 задачи.
Задача 2
Вроде как можно передавать в лиды дополнительные переменные: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/6200265/
Нужно передать 1 параметр (site_user_id), который генерируется в php на бакэнде. Если нужно, могу отдать его в коде js сгенерированной страницы, или отдельным json файлом.
Есть потребность в консультации, как добавить это на стороне битрикс24.
Результатом работы считается готовый код, который я размещаю у себя на сайте, при окончании чата, добавляется лид, в котором есть дополнительное поле site_user_id.
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