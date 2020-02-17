Изменить стили у кнопки открытых линий bitrix24

HTML-версткаЗавершен2 заявки268 просмотров
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Пример стандартной кнопки у битрикс24:

human - evo . com / t1 /  (без проблеов)

Задача 1

1) нужно сделать что бы она не мигала )

2) цвет красный

3) при открытии чата, иконка меняется на крестик

4) фон в самом мессенджере заменить на другую картинку

Результатом работы считается готовый код, который я размещаю у себя на сайте, открытые линии работают и не глючат, выполнены все 4 задачи.

Задача 2

Вроде как можно передавать в лиды дополнительные переменные: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/6200265/

Нужно передать 1 параметр (site_user_id), который генерируется в php на бакэнде. Если нужно, могу отдать его в коде js сгенерированной страницы, или отдельным json файлом.

Есть потребность в консультации, как добавить это на стороне битрикс24.

﻿Результатом работы считается готовый код, который я размещаю у себя на сайте, при окончании чата, добавляется лид, в котором есть дополнительное поле ﻿site_user_id.

4 года назад
Dm1979
Гущин 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
timrod
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$10
3 дня
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