Изменить верстку мобильной версии(телефон)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок308 просмотров

Изменить шапку моб версии по макету.  Поправить верстку для ноутбуков. 

8 лет назад
khalen
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Все сделано на высоком уровне и главное оперативно, от себя сделал больше не взяв доплаты. Коммуникабелен, понимает суть дела.
Рекомендую как надежного заказчика, моментальная оплата, всегда на связи, рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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