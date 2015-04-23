Требуется верстальщик для создания многостраничного лендинга. Прототип и подробное ТЗ будет предоставлено кандидату. Макет покажу позже
Консультация по адаптивной верстке 5 минут для знающего человека)
Добрый день интересует небольшая консультация по адаптивной верстке. Большие бюджеты не предлагать тут делов 5 минут ...
Заявки фрилансеров
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