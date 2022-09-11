Копія і налаштування односторінкового Квіз-сайту (типу Landing Page)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки543 просмотра

Мені потрібно скопіювати готовий квіз (типу лендінг, тільки з тестовими питаннями) сайт.

Приклад такого роду сайту: http://nsd-group.good-service.net.ua/

1. Потрібно змінити текст, картинки, деякі елементи квізу видалити, поставити свої, поміняти колір деяких елементів, в деяких моментах - забрати деякі блоки тексту.

2. Вставити піксель від фейсбук, для відслідковування переходів і конверсій

3. Додати метатег від фейсбук

4. Підключити приходження заявок до Телеграм

5. Залити сайт вже на зареєстрований хостинг, із купленим доменом.

Готовий заплатити 700-1000 грн, за послугу.

В прикріплених є приклад як має виглядати наповнення сайту після редагування.

Так як займаюсь таргетованою рекламою, шукаю людину на майбутню співпрацю на постійній основі.

3 года назад
kind_stranger
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