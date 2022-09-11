Необходимо разработать дизайн и выполнить верстку сайта на WordPress с использованием существующего плагина. Требуется создать несколько страниц: Главная, страница тура, страница базы, список с базами и турами, а также страницу поиска. Ожидается качественная и адаптивная верстка.
Копія і налаштування односторінкового Квіз-сайту (типу Landing Page)
Мені потрібно скопіювати готовий квіз (типу лендінг, тільки з тестовими питаннями) сайт.
Приклад такого роду сайту: http://nsd-group.good-service.net.ua/
1. Потрібно змінити текст, картинки, деякі елементи квізу видалити, поставити свої, поміняти колір деяких елементів, в деяких моментах - забрати деякі блоки тексту.
2. Вставити піксель від фейсбук, для відслідковування переходів і конверсій
3. Додати метатег від фейсбук
4. Підключити приходження заявок до Телеграм
5. Залити сайт вже на зареєстрований хостинг, із купленим доменом.
Готовий заплатити 700-1000 грн, за послугу.
В прикріплених є приклад як має виглядати наповнення сайту після редагування.
Так як займаюсь таргетованою рекламою, шукаю людину на майбутню співпрацю на постійній основі.
Заявки фрилансеров
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