Корректировка и настройка шаблона CMS.Moguta

Внести небольшие правки в адаптивный шаблон -изменение шрифтов (cделать крупнее в панели вверху, в карточке товара изменить цвет, шрифты кнопки купить, в корзину, одним кликом, сделать красного цвета, в окнах категорий шрифт уменьшить); "рекомендуем" на первой странице слева не выводится, а выводится справа на остальных страницах, как и оплата, доставка, контакты; установить стационарно корзину товара справа от поиска, это дополнительно к всплывающей корзине; настроить шаблон - подогнать фото по размерам, прописать категории в ссылках внизу шаблона и добавить туда два предложения текста, залить до 140 единиц товара (набранным текстом и тегами) с заполнением seo блока, установить плагин (от разработчика), проверить функциональность и ошибки, увеличить место под логотип, изменить цвет активных кнопок каталога. Дальнейшее сопровождение. Предложения выставлять только с портфолио. расчеты по БС, или реальному договору. Шаблон http://moguta.ru/templates/instyle