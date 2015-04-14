Корректировка и настройка шаблона CMS.Moguta

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок155 просмотров

Внести небольшие правки в адаптивный шаблон -изменение шрифтов (cделать крупнее в панели вверху, в карточке товара изменить цвет, шрифты кнопки купить, в корзину, одним кликом, сделать красного цвета, в окнах категорий шрифт уменьшить); "рекомендуем" на первой странице слева не выводится, а выводится справа на остальных страницах, как и оплата, доставка, контакты; установить стационарно корзину товара справа от поиска, это дополнительно к всплывающей корзине; настроить шаблон - подогнать фото по размерам, прописать категории в ссылках внизу шаблона и добавить туда два предложения текста, залить до 140 единиц товара (набранным текстом и тегами) с заполнением seo блока, установить плагин (от разработчика), проверить функциональность и ошибки, увеличить место под логотип, изменить цвет активных кнопок каталога. Дальнейшее сопровождение. Предложения выставлять только с портфолио. расчеты по БС, или реальному договору. Шаблон http://moguta.ru/templates/instyle

10 лет назад
Vitaliy_C
Чернов 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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