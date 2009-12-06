Корректировка кода для отображения без прокрутки

HTML-версткаЗавершен7 заявок210 просмотров
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Нужно подкорректировать код таким образом чтобы при большом разрешении экрана сайт отображался без горизонтальной прокрутки

14 лет назад
Catrina
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ValeraI
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
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