Корректное отображение сайта в ИЕ6

Здравствуйте, Нужно сверстать сайт (главная + несколько внутренних стр). Верстка блочная, не резинка. Обязательно отличные знания и ОПЫТ в html+css верстке. Главная страница до 1000 руб. Оригинальная страница до 300 руб. Похожая (copy/past + немного поправить) страница 100 руб. Для выбора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пропала стандартная прокрутка в ИЕ6 и ниже. Прошу решить проблему.
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