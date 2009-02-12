Корректное отображение сайта в ИЕ6

$10
HTML-версткаЗавершен2 заявки122 просмотра
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Пропала стандартная прокрутка в ИЕ6 и ниже. Прошу решить проблему.

15 лет назад
nn4
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Messin
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу. сделал качественно и в срок
Оплатил работу в срок, отличный заказчик.
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