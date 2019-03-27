Кросбраузерная адаптивная верстка макета.

HTML-версткаЗавершен44 заявки1045 просмотров
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Нужно качественно отверстать одностраничный сайт.  ( макет в psd ) Нужен исполнитель, который разбирается в данной теме и сможет быстро исполнить заказ.  Спасибо!

5 лет назад
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Сергей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
PriVaVe
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$80
4 дня
Отличный исполнитель! Быстро, качественно , в срок. Рекомендую. Не тратил ни свое и ни мое время. Спасибо за работу!
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