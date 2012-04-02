Кроссбраузерная валидная верстка

$500
HTML-версткаЗакрыт9 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем верстальщика для работы над проектом. Кроссброузерная верстка, HTML5, JQuery, валидный код обязательны.

Процедура работы стандартная. Исходники, оценка объема работы, цена, аванс.

Сроки должны выдерживаться очень четко и жестко (требование клиента).

На этапе натягиваня верстки на механику программным отделом режим отладки и шлифовки обязателен (наживо, на рабочем хостинге).

Присылайте заявки, портфолио на сделанные работы.

12 лет назад
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад