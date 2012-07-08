Кроссбраузерная верстка. Качественно. Срочно

12 страниц (главная и внутряки). Как обычно все что бы было красиво, четко, кроссбраузерно и валидно. Проект срочный сдача готовой верстки вечером 10.07.2012 по МСК или очень рано утром 11.07.2012.

Ничего сложного нет. Из плюшек на главной слайдшоу на jQuery (ТЗ скину Исполнителю) и в личном кабинете должна появляться формочка при нажатии на ссылку (тоже JQuery).

Оплата в WM, без предоплаты. Возможен перевод с протекцией.

PS приложил несколько макетов страниц