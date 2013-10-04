Кроссбраузерно поверстать макет

$1000
HTML-версткаЗавершен1 заявка149 просмотров
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Необходимо кроссбраузерно поверстать pds макет. Главная и порядка 40 внутренних страниц. (самих страниц меньше - на разных макетах нарисованы разные варианты интерактивных реакций на действия пользователя)

10 лет назад
Shehovcova
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
13 минут назад
10 лет назад
$570
14 дней
Верстка от Александра - это просто чудо! Просто сказка! Натягивать ее - одно удовольствие. Она чистая, она понятная, она продуманная, и она не ломается. Спасибо, Александр! Я надеюсь, мы продолжим наше плодотворное сотрудничество.
Понравилось работать с Юлией - она, как заказчик, старается максимально облегчить работу, делает все необходимое для этого. Общаться с Юлей легко и приятно, все вопросы решаются быстро. Очень доволен сотрудничеством, пожалуйста обращайся снова. Спасибо!!!
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