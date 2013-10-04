Кроссбраузерно поверстать макет

Верстка от Александра - это просто чудо! Просто сказка! Натягивать ее - одно удовольствие. Она чистая, она понятная, она продуманная, и она не ломается. Спасибо, Александр! Я надеюсь, мы продолжим наше плодотворное сотрудничество.