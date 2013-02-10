Кроссбраузерно сверстать несколько блоков на сайте

Есть страница в Word (приложена к заданию). Её вставили сюда: http://serialstartup.ru/sozdaj-svoj-biznes-za-4-mesyatsa/ Выглядит совсем не так как в ворде. Нужно в редакторе статей Wordpress сделать так, чтобы эта страница выглядела как в Word, но более аккуратно: - можно заново создать ...