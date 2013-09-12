Много задач по верстке

На сайте под Wordpress нужно немного автоматизировать процесс заполнения архива журналов. У нас есть архив журналов за несколько лет, в каждом году по 10 журналов, в каждом журнале по ~10-20 отдельных страниц(статьи). Нам нужно, чтобы при добавлении ...
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Ищем верстальщика HTML/CSS/JQ. Быстро и хорошо разбирающегося в чужом коде. Кроссбраузерно, дивно, валидно, под разные дисплеи. Сайт самопис http://gnevnaroda.org.
Много задач. В основном правка css и верстка по макету. Все дизайн-макеты есть.
Связь по скайп.
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