Мобильная версия сайта - верстка

Для сайта (Битрикс, Старт, шаблон адаптивный, тематика сайта: каталоги с заведениями) необходимо сделать мобильную версию отображения сайта. Шаблон у сайта адаптивный.

Первая страница (особое внимание):

Закрепить меню в раскрытом виде для первой страницы (или сделать в виде кнопок)

Вместо новостей сделать кнопку «Посмотреть новости Благовещенска» - переход на отдельную страницу c анонсами новостей.

Вывести обратно блок «Это интересно», поставить в самый низ страницы

Отели:

Анонс:

Вывести кнопку для фильтра, открывать отдельно (есть на сайте)

Вывести кнопку для карты, открывать отдельно (есть на сайте)

Детальная:

В конце страницы вывести блок для брони отеля (есть на сайте)

Кафе, Покупки, Развлечения, Здоровье, Туры, Места отдыха

Анонс:

Вывести кнопку для фильтра, открывать отдельно (есть на сайте)

Вывести кнопку для карты, открывать отдельно (есть на сайте)

Просьба без знания битрикса не обращаться!