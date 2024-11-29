Модификация карточки товара для Тильда

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок45 просмотров

Нужно что бы при входе на карточку товара можно было вводить текст к этому товару

Есть сайт как пример где такая функция реализована, в стандартном функционале такой функции нету

Мне нужно объяснить как это сделать, написать код для этого

5 месяцев назад
webleonid
Леонид 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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