Нужен опытный человек для верстки 1 главной страницы. Требования: - корректное отображение во всех браузерах, включая 6 - проверка кода по XHTML 1.0 Strict - верстка может быть табличной, ...
На 3-х сайтах добавить иконки (1С-Битрикс)
Есть 3-и сайта на 1С-Битрикс. Есть необходимость добавить логотип ISO со ссылкой на страницу с информацией.
Оплата: 1500 рублей по факту.
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