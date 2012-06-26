На 3-х сайтах добавить иконки (1С-Битрикс)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки74 просмотра

Есть 3-и сайта на 1С-Битрикс. Есть необходимость добавить логотип ISO со ссылкой на страницу с информацией.

Оплата: 1500 рублей по факту.

13 лет назад
Paveeeeeeel
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад

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