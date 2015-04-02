На основе дизайна и ТЗ сверстать сайт онлайн радиостанции.

Ждем предложений со сроком исполнения, стоимостью и на какой CMS

ТЗ для верстки сайта yum-fm.ru/

1. Функционал – такой же как на сайте beeline.fm c добавлением некоторых элементов, о которых более подробно ниже.

Нововведения к функционалу

1.Лента новостей, с возможностью добавления фото, аудио, видео.

2.Лента Инстанграм (пример job.mvideo.ru)

3. Лента Видео (пример job.mvideo.ru -Наше Все)

5.Интеграция c Soundcloud (подкасты, пример- beeline.fm).

Детально, на основе сделанного дизайна.

1.Сайт – одностраничный,лендинг. При нажатии в верхней части на – «На волне», «Новости», «Видео» итд идет скроллинг вниз на соответствующие разделы.

2. Отображение картинки в плеере. В плеере отображается картинка артиста. Привязка идет к сайту last.fm (Пример beeline.fm) Логин, пароль к last.fm имеется.

3. Плеер. В правой части – поделиться (вконтакте и фейсбук). В левой части – рабочей переключалка с Radio (слева) на Podcast (справа).

4. Под плеером находится лента – виджет подкастов саундклауда. Обновление картинок слева направо. Т.е самая первая картинка в ленте – самый свежий подкаст загруженный на саундклауд. При нажатии на подкаст – меняется картинка в плеере на картинку подкаста и в дорожке плеера в левой части переключатель с Radio переключается на Podcast . Вернуться в режим радио – переключить на Radio.

5. Лента новостей. Новости отображаются также слево направо в хронологическом порядке. При нажатии на новость она разворачивается в сплывающем окне.

6. Видео лента. Отображается последнее видео загруженное на канал ютуб с возможностью листать и смотреть более ранние. При воспроизведении видео, плеер автоматически замолкает.

7. Мы в соц.сетях – не нужно.

8. Чат. пример beeline.fm

9. Лента инстаграм- привязка к инстаграму yumfm

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Когда играет плеер радио. Вверху слева логотип станции – пластинка должна быть анимирована (крутится).