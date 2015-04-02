Нужно сверстать мобильную версию уже готового сайта. Подробности исполнителю. По запросу можно сделать подробный дизайн по экранам. В целом ищем хорошего разработчика для огромной кучи front-end задач. Приветствуется код с максимум ...
На основе дизайна и ТЗ сверстать сайт онлайн радиостанции.
Ждем предложений со сроком исполнения, стоимостью и на какой CMS
ТЗ для верстки сайта yum-fm.ru/
1. Функционал – такой же как на сайте beeline.fm c добавлением некоторых элементов, о которых более подробно ниже.
Нововведения к функционалу
1.Лента новостей, с возможностью добавления фото, аудио, видео.
2.Лента Инстанграм (пример job.mvideo.ru)
3. Лента Видео (пример job.mvideo.ru -Наше Все)
5.Интеграция c Soundcloud (подкасты, пример- beeline.fm).
Детально, на основе сделанного дизайна.
1.Сайт – одностраничный,лендинг. При нажатии в верхней части на – «На волне», «Новости», «Видео» итд идет скроллинг вниз на соответствующие разделы.
2. Отображение картинки в плеере. В плеере отображается картинка артиста. Привязка идет к сайту last.fm (Пример beeline.fm) Логин, пароль к last.fm имеется.
3. Плеер. В правой части – поделиться (вконтакте и фейсбук). В левой части – рабочей переключалка с Radio (слева) на Podcast (справа).
4. Под плеером находится лента – виджет подкастов саундклауда. Обновление картинок слева направо. Т.е самая первая картинка в ленте – самый свежий подкаст загруженный на саундклауд. При нажатии на подкаст – меняется картинка в плеере на картинку подкаста и в дорожке плеера в левой части переключатель с Radio переключается на Podcast . Вернуться в режим радио – переключить на Radio.
5. Лента новостей. Новости отображаются также слево направо в хронологическом порядке. При нажатии на новость она разворачивается в сплывающем окне.
6. Видео лента. Отображается последнее видео загруженное на канал ютуб с возможностью листать и смотреть более ранние. При воспроизведении видео, плеер автоматически замолкает.
7. Мы в соц.сетях – не нужно.
8. Чат. пример beeline.fm
9. Лента инстаграм- привязка к инстаграму yumfm
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Когда играет плеер радио. Вверху слева логотип станции – пластинка должна быть анимирована (крутится).
Заявки фрилансеров
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