На существенном сайте разместить страницу "оферта"

Есть макет https://www.dropbox.com/s/vdo6at6hyzknwhd/englishpapa_franshiza.zip?dl=0 Надо сверстать макет только без хедера футера(нужное помечу) , если не знаете как делать карту - то можно только фрейм поставтить. Также сделать мобильное разрешение самостоятельно без макета. Цена 2000р . ...