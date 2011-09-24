Надо из psd сверстать сайт и повесить на хостинг

Есть psd-макет - уменьшенную копию см. в прикрепленном файле или здесь - http://prntscr.com/36pgd

Надо его сверстать и поставить на любую популярную cms-ку (Джумла, wp и т.п.)

Что еще будет:

- урлы чпу

- в контакты надо будет поставить форму "Имя-телефон-отправить"

Оплата $70 (2100р.) или предлагайте свою цену.