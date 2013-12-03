Надо сделать верстку главной страницы + 3 внутр.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок236 просмотров

Дизайны которые надо порезать:

http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des1.jpg

http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des2.jpg

http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des3.jpg

http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des4.jpg

- дизайны не сложные

- для 3 внутр. страницы шапка и футер одинаковые

- файлы для порезки будет предоставлен в psd формате

- блочная верстка

- не резиновая

- на всех дизайна карту сделать интерактивной

- верхний блок (меню + блок лого + правый блок "разработка сайта под ключ...") должен оставаться всегда на экране при прокрутке

- на внутр. дизайнах блоки форм справа должны перемещаться с прокруткой

по коду:

- структурный, комментируемый код (обозначается начало/конец крупных блоков). Отбивка табами.

- имена классов и идентификаторов – осмысленные.

- хороший пример верстки: www.studio-v.ru/ или www.dominion.ru/sites/ или gumppp.ru/

- кодировка win-1251

- изображения: Имена файлов осмысленные, размер оптимизирован

Требования к верстке:

- Максимально соответствие макету

- Кросбраузерность IE8+, Chrome 13+, FF 15+, Opera 12+, Safari 5.0+

!!! Интересует цена и сроки.

Более подробное ТЗ после выбора исполнителя!

11 лет назад
goldenstyle
45 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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