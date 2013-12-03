Макет во вложении. Псд скину исполнителю в предложении указывайте цену и срок
Надо сделать верстку главной страницы + 3 внутр.
Дизайны которые надо порезать:
http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des1.jpg
http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des2.jpg
http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des3.jpg
http://goldenstyle.com.ua/new_design2/des4.jpg
- дизайны не сложные
- для 3 внутр. страницы шапка и футер одинаковые
- файлы для порезки будет предоставлен в psd формате
- блочная верстка
- не резиновая
- на всех дизайна карту сделать интерактивной
- верхний блок (меню + блок лого + правый блок "разработка сайта под ключ...") должен оставаться всегда на экране при прокрутке
- на внутр. дизайнах блоки форм справа должны перемещаться с прокруткой
по коду:
- структурный, комментируемый код (обозначается начало/конец крупных блоков). Отбивка табами.
- имена классов и идентификаторов – осмысленные.
- хороший пример верстки: www.studio-v.ru/ или www.dominion.ru/sites/ или gumppp.ru/
- кодировка win-1251
- изображения: Имена файлов осмысленные, размер оптимизирован
Требования к верстке:
- Максимально соответствие макету
- Кросбраузерность IE8+, Chrome 13+, FF 15+, Opera 12+, Safari 5.0+
!!! Интересует цена и сроки.
Более подробное ТЗ после выбора исполнителя!
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