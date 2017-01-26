Найти косяк в верстке лендинга

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок193 просмотра

Здравствуйте! Прошу помощи. В верстке есть косяк, найти не могу.

Проблема на скринах. При разрешении 1600px всё норм. При увеличении разрешения экрана до 1900px возникает смещение "превьюшек" галереи, хотя в css вроде как стоит ширина 24,99%.

http://андреевская мебель.рф (убрать пробел)

CSS
8 лет назад
DesignForLife
Юсман 
43 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

elman_huseynov
Эльман 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$3
1 день
Задача оказалась не такой простой, как показалось сразу. Но Эльман справился превосходно и решил все за полчаса тремя строчками кода. Категорически рекомендую к сотрудничеству!
Чётко поставил задачу, что помогло максимально быстро найти решение. Оплату произвёл во время. Всем советую работать с ним.

Заявки фрилансеров

elman_huseynov
Эльман 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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