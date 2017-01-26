Приветствую! Требуется редактирование и изменение верстки сайта компании. Требуются знания HTML 5, JavaScript, CSS 3,PHP, и популярных CMS (например WP). Подробности при общении. Оплата по факту выполнения работы.
Найти косяк в верстке лендинга
Здравствуйте! Прошу помощи. В верстке есть косяк, найти не могу.
Проблема на скринах. При разрешении 1600px всё норм. При увеличении разрешения экрана до 1900px возникает смещение "превьюшек" галереи, хотя в css вроде как стоит ширина 24,99%.
http://андреевская мебель.рф (убрать пробел)
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