Найти ошибку в верстке

Описание проекта: Требуется переверстать имеющийся интернетмагазин на битриксе. Немного настройки некоторых модулей и инфоблоков. Обязательные требования: При подаче заявки показывайте сертификаты Битрикс, нет сертификатов, нет работы. Проект только через СБР (другие варианты оплаты даже не обсуждаются) Работы производить по этапам и ...