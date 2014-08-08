Настроить форму отправки заявки

На сайте http://vk.cc/2R7eXs Справой стороны есть форма отправки заявки( ЗАЯВКА на проектирование здания).

Сейчас эта форма присутствует на 5 страницах и нигде не работает.

Необходимо настроить, чтобы данные отправлялись с неё на электронку. Т.е. сделать, чтобы на всех страницах где она есть, форма работала.

Цена вопроса - 300 руб. Сроки - сегодня, завтра (07.08.2014-08.08.2014).