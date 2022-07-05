Настроить редиректы на сайте master-demontazh.ru

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка269 просмотров

В вебмастере появилось много дублей . Нужно настроить перенаправления со страниц site.ru/page.html?-qwerf на site.ru/page.html  , тоже касается и слешей на конце урл http://joxi.ru/DmB4p5Bcqp6aRA

сайт https://master-demontazh.ru/

3 года назад
Lion-84
Сергей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
10 часов назад

Заявки фрилансеров

Куркин
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

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