Есть готовый дизайн в PSD. Нужно сверстать в шаблон для дле последней версии (9.8) Сам дизайн в джепеге можно посмотреть тут: http://www.kravot.co.il/diz/1.jpg и http://www.kravot.co.il/diz/2.jpg Если чего будет не хватать, ...
Натянуть дизайн на CMS (под ключ)
Есть дизайн в .psd, надо его сверстать и натянуть его на любую популярную CMS со всеми необходимыми сео-возможностями. Внутренние страницы – стандартные, просто фон на нем контент.
Слайдер "наши клиенты должен сам крутиться и при клике на стрелки.
+ доп. задача (по возможности) – иконкам сделать реакцию при наведении: увеличение размера
+ доп. задача (по возможности) – блок "1-2-3" превратить во флеш-баннер со слайдами "1-2-3"
Все ответы только в проект. ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите примерную цену, сроки и CMS. Вероятно дальнейшее сотрудничество.
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