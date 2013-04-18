Натянуть дизайн на CMS (под ключ)

Есть дизайн в .psd, надо его сверстать и натянуть его на любую популярную CMS со всеми необходимыми сео-возможностями. Внутренние страницы – стандартные, просто фон на нем контент.

Слайдер "наши клиенты должен сам крутиться и при клике на стрелки.

+ доп. задача (по возможности) – иконкам сделать реакцию при наведении: увеличение размера

+ доп. задача (по возможности) – блок "1-2-3" превратить во флеш-баннер со слайдами "1-2-3"

Все ответы только в проект. ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите примерную цену, сроки и CMS. Вероятно дальнейшее сотрудничество.