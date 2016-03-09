Натянуть на главную сайта готовый новый дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки186 просмотров

Внимание, сайт на системе uCoz!  Нужно разбираться в этой системе. Так как она имеет много ограничений. Желательно иметь опыт работы с юкоз.

Делать нужно вот этот сайт http://www.divosad.ru/ главную страницу.

Сегодня еще решаем какой вариант цвета значков https://yadi.sk/d/8ZNVCPM4pu5VA      разница там только в цвете значков которые под шапкой.

9 лет назад
Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

hi-level-koder
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$50
2 дня
Второй раз сотрудничаем. Все сделано качественно, в срок. Я доволен.
Второй раз и опять положительный отзыв. Задание выполнено , оплата получена . Всё здорово!

Заявки фрилансеров

hi-level-koder
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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