Натянуть на главную сайта готовый новый дизайн

Внимание, сайт на системе uCoz! Нужно разбираться в этой системе. Так как она имеет много ограничений. Желательно иметь опыт работы с юкоз.

Делать нужно вот этот сайт http://www.divosad.ru/ главную страницу.

Сегодня еще решаем какой вариант цвета значков https://yadi.sk/d/8ZNVCPM4pu5VA разница там только в цвете значков которые под шапкой.