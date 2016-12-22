Натянуть верстку на опенкарт

Есть дизайн в psd, есть готовая верстка этого дизайна. 6 страниц. Требуется, ее установить на опенкарт и настроить все должным образом.

На выходе рабочий, готовый к наполнению магазин. Более подробнее задачу, стоимость и сроки обсудим с кандидатами.

29го числа сдача, утверждение работы, 30го все должно быть уже на хосте клиента

Утверждаем работу - полный расчет - перенос на хост клиента, и передача доступов

https://drive.google.com/open?id=0B4sVutTrBHwEOUd6M0Q4aElxbEU тут дизайн десктоп версии

https://drive.google.com/open?id=0B4sVutTrBHwEcDhDdl9oQXRtRWM тут мобильной

Верстка

http://d-52.ru/devices/

http://d-52.ru/devices/catalog.html

http://d-52.ru/devices/lk.html

http://d-52.ru/devices/contact.html

http://d-52.ru/devices/cart.html

нет только мобильной версии,ее закончат завтра

Карточка товара http://d-52.ru/devices/product.html