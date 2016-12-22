Сверстать сайт Оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках, указвайте свой скайп, покажу макеты
Натянуть верстку на опенкарт
Есть дизайн в psd, есть готовая верстка этого дизайна. 6 страниц. Требуется, ее установить на опенкарт и настроить все должным образом.
На выходе рабочий, готовый к наполнению магазин. Более подробнее задачу, стоимость и сроки обсудим с кандидатами.
29го числа сдача, утверждение работы, 30го все должно быть уже на хосте клиента
Утверждаем работу - полный расчет - перенос на хост клиента, и передача доступов
https://drive.google.com/open?id=0B4sVutTrBHwEOUd6M0Q4aElxbEU тут дизайн десктоп версии
https://drive.google.com/open?id=0B4sVutTrBHwEcDhDdl9oQXRtRWM тут мобильной
Верстка
http://d-52.ru/devices/catalog.html
http://d-52.ru/devices/lk.html
http://d-52.ru/devices/contact.html
http://d-52.ru/devices/cart.html
нет только мобильной версии,ее закончат завтра
Карточка товара http://d-52.ru/devices/product.html
Заявки фрилансеров
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