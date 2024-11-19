Требуется верстальщик для создания сайта на Wordpress с использованием HTML-верстки. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с данной платформой и навыки в реализации адаптивного дизайна.
Натяжка сайта на ВП
Сайт студии перманентного макияжа, необходимо сверстать и натянуть на ВП, так же нужно интегрировать с системой https://www.yclients.com, интеграция с использованием api, можно почитать детальнее на сайте. Еще нужно поставить все необходимые плагины для удобной работы с сайтом(подробности в личке)
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