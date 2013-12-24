Есть шаблон-верстка базовой страницы, есть 3 страницы, которые очень друг на друга похожи и основаны на базовой странице. Их нужно максимально быстро и качественно сверстать. В приложении 3 страницы, которые нужно ...
Натяжка статичной вёрстки на WP и вёрстка контента
Сайт teleradiomedicine.ru - свёрстан статично - кое где есть контент - надо натянуть на WP
Моменты:
- нужно срочно
- основное меню надо поменять на горизонтально выпадающее - без изменения внешнего вида - просто снизу выезжает прямоугольный голубой блок вытянутый по ширине, где пункты подменю в одной строке - такой блок пока что есть только у пункта меню "услуг")
- контент надо сверстать на странице врачей и услуг - для этих категорий есть контент - для других сверстать рыбу как в макетах
- на странице контактов установить яндекс.карту и форму обратной
- ховер тройного центрального блока на главной реализовать спрайтами;
- на первом слайде надо реализовать счётчик проведённых исследований начиная с 29000 каждый день рандомно в течение дня прибавлять от 90 до 110 по одному;
Потом сайт надо будет дальше дорабатывать
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