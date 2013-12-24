Натяжка статичной вёрстки на WP и вёрстка контента

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок216 просмотров

Сайт teleradiomedicine.ru - свёрстан статично - кое где есть контент - надо натянуть на WP

Моменты:

- нужно срочно

- основное меню надо поменять на горизонтально выпадающее - без изменения внешнего вида - просто снизу выезжает прямоугольный голубой блок вытянутый по ширине, где пункты подменю в одной строке - такой блок пока что есть только у пункта меню "услуг")

- контент надо сверстать на странице врачей и услуг - для этих категорий есть контент - для других сверстать рыбу как в макетах

- на странице контактов установить яндекс.карту и форму обратной

- ховер тройного центрального блока на главной реализовать спрайтами;

- на первом слайде надо реализовать счётчик проведённых исследований начиная с 29000 каждый день рандомно в течение дня прибавлять от 90 до 110 по одному;

Потом сайт надо будет дальше дорабатывать

WordPress
11 лет назад
itpoint
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Art_Solve
Артем 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$70
1 день
Отличный специалист, ответственный, активный и просто хороший человек. С задание справился быстро, как и обещал. Сделал всё что требовалось в лучшем виде. Ну очень приятное сотрудничество. Работаем дальше) Да, и большое спасибо!
Спасибо, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Art_Solve
Артем 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать 3 вторичных шаблона

    Есть шаблон-верстка базовой страницы, есть 3 страницы, которые очень друг на друга похожи и основаны на базовой странице. Их нужно максимально быстро и качественно сверстать. В приложении 3 страницы, которые нужно ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правка шаблона

    Требуется специалист для небольшой корректировки паблик шаблона WordPress. Необходимо сделать колонки шаблона фиксированных размеров (устранить "резиновость" шаблона). Оплата договорная.

    WordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2 jquery слайдера

    Нужно сделать 2 слайдера на jquery. Слайдеры выделены красным, html во вложении. На втором скрине листалка картинок(должна работать как в горизонтальном положении так и в вертикальном, тоесть картинки могут быть в строку и в столбец). ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 5-ти страниц

    $50

    Срочная верстка 5-ти страниц. Несложные 5 страниц в псд, свертстать нужно по максимуму быстро. Оцениваю работу в 50 долл, но рассмотрю и ваше предложение по цене и срокам. Обязательно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать лэндинговую страницу

    $100

    Нужен web-программист сверстать из PSD макета лэндинговую страницу и перенести её на WordPress. Максимальный срок выполнения со всеми правками: 3 дня. Сделка через СБС. Обязательное условие! Обратная связь 1 ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка 19 страниц

    Необходима качественная верстка. 19 страниц. главная внутренние и формы. Верстка резиновая, кроссбраузерная, HTML5/CSS3, JS. Исходники подготовлены, будут представляться частями (всего 4 части) после сдачи каждой предыдущей сверстанной части. ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и натягивание на CMS

    Добрый день. Требуется сверстать, запрограммить и залить на домен. CMS на ваш выбор. Желательно: платная cms, распространенная, знакомая не только узкой части программистов, юзабельная. Не предлагать разного рода джумлы и вордпрессы. ...

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Доброе утро! Необходимо модернизировать существующую верстку в адаптивную. Сайт: дари-поступок.рф Бюджет, сроки?

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад