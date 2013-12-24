Натяжка статичной вёрстки на WP и вёрстка контента

Сайт teleradiomedicine.ru - свёрстан статично - кое где есть контент - надо натянуть на WP

Моменты:

- нужно срочно

- основное меню надо поменять на горизонтально выпадающее - без изменения внешнего вида - просто снизу выезжает прямоугольный голубой блок вытянутый по ширине, где пункты подменю в одной строке - такой блок пока что есть только у пункта меню "услуг")

- контент надо сверстать на странице врачей и услуг - для этих категорий есть контент - для других сверстать рыбу как в макетах

- на странице контактов установить яндекс.карту и форму обратной

- ховер тройного центрального блока на главной реализовать спрайтами;

- на первом слайде надо реализовать счётчик проведённых исследований начиная с 29000 каждый день рандомно в течение дня прибавлять от 90 до 110 по одному;

Потом сайт надо будет дальше дорабатывать