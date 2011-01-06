Научить закруглять углы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок329 просмотров

Необходимо научить закруглять углы. Надо закруглить вот здесьhttp://med.4pin.com.ua Жду предложений. Предложения с разряда 50$ и выше лучше сразу не пишите. Оплачиваю по факту выполнения.

14 лет назад
sidoruk2000
Владимир 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

ser51
74 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
Всё выполнено качественно и в срок. Чётко сделаны все пожелания и даже больше. Рекомендую.
Чуть капризный заказчик

Заявки фрилансеров

ser51
74 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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