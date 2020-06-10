Не отображаются на сайте на Android Checkbox и Radio

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Закрыт8 заявок710 просмотров

В мобильной версии сайта на Android, не видны checkbox и radio, крайне странно, хотя на desktop версии или на IOS никаких проблем нет.

Ссылка на формуляр: https://bit.ly/3hgCtYD

AndroidiOS
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