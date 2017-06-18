Не выводится массив который должен выводить Категории товаров ( PHP )

# 1 — $ 3

Не выводится массив который должен выводить категории товаров в файле Индекс.пхп

mvc_mag\views\site\index.php

сам же массив находится в файле Модели Category.php

Вторая же проблема в том что в модели Product.php есть массив продуктов (товаров) с именем и айди который успешно (в отличии от массива категорий модели Category.php ) выводится таки в файле Индекс.пхп , однако тут я не понимаю как в Индекс.пхп может выводится массив если:

1) к файлу Индекс.пхп не подключен модуль

Скрин

http://prntscr.com/fl7rsk

2)В модули определены одни названия массивов а в Индекс.пхп другие,и хоть массив продуктов называется в Индекс.пхп

$latestProducts а в модели Product массив назван $productsList он все равно работает--Почему в этом случае работает массив раз у него другое имя чем в модели ?

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Итак,нужно узнать почему не работает массив Категорий ,который определен в модели Category.php и не хочет выводится в Индекс пхп , обьяснить мне причину и исправить эту проблему.

Плюс нужно обьяснить каким образом удается работать массиву который выводит Продукты,который определен в модели

Product.php и выводится в Индекс.пхп, ведь файл модели не подключен к файлу Индекс.пхп.

Ну и последнее,нужно обьяснить, каким образом работает массив который выводит Продукты,если в модели и в файле Индекс имена переменных разные как я указал выше.

Скрины

В этой области выводятся Продукты(Последние товары),однако как я описал выше --не понимаю как это удается при разных названиях и без подключения файла модели

http://prntscr.com/fl7wv5

В этой области НЕ хотят выводится массив Категорий

http://prntscr.com/fl7xbn

Это я делал по видеоуроку

https://youtu.be/ncJuzH8JCmI?list=PLSdH7dYnlGYgQ6ElbHRpG2zRXbkgkO3zQ

Исходники видеоурока привожу для сравнения(можно скачать внизу страницы перейдя по ссылке)

https://php-start.com/lesson/php-start-practice/internet-shop-part-3

!! Файлы прикрепляю,правки нужно делать только в архиве который я прикрепляю(дамп БД в ахиве) !!