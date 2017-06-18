Нужно сверствать сайт на wordpress , иметь хороший css, html знания. Мы делаем сначала темплейт на photoshop, клиент одобряет и потом мы делаем на вордпрессе.
Не выводится массив который должен выводить Категории товаров ( PHP )
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Не выводится массив который должен выводить категории товаров в файле Индекс.пхп
mvc_mag\views\site\index.php
сам же массив находится в файле Модели Category.php
Вторая же проблема в том что в модели Product.php есть массив продуктов (товаров) с именем и айди который успешно (в отличии от массива категорий модели Category.php ) выводится таки в файле Индекс.пхп , однако тут я не понимаю как в Индекс.пхп может выводится массив если:
1) к файлу Индекс.пхп не подключен модуль
Скрин
2)В модули определены одни названия массивов а в Индекс.пхп другие,и хоть массив продуктов называется в Индекс.пхп
$latestProducts а в модели Product массив назван $productsList он все равно работает--Почему в этом случае работает массив раз у него другое имя чем в модели ?
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Итак,нужно узнать почему не работает массив Категорий ,который определен в модели Category.php и не хочет выводится в Индекс пхп , обьяснить мне причину и исправить эту проблему.
Плюс нужно обьяснить каким образом удается работать массиву который выводит Продукты,который определен в модели
Product.php и выводится в Индекс.пхп, ведь файл модели не подключен к файлу Индекс.пхп.
Ну и последнее,нужно обьяснить, каким образом работает массив который выводит Продукты,если в модели и в файле Индекс имена переменных разные как я указал выше.
Скрины
В этой области выводятся Продукты(Последние товары),однако как я описал выше --не понимаю как это удается при разных названиях и без подключения файла модели
В этой области НЕ хотят выводится массив Категорий
Это я делал по видеоуроку
https://youtu.be/ncJuzH8JCmI?list=PLSdH7dYnlGYgQ6ElbHRpG2zRXbkgkO3zQ
Исходники видеоурока привожу для сравнения(можно скачать внизу страницы перейдя по ссылке)
https://php-start.com/lesson/php-start-practice/internet-shop-part-3
!! Файлы прикрепляю,правки нужно делать только в архиве который я прикрепляю(дамп БД в ахиве) !!
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