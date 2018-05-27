Небольшие доработки по верстке в Wordpress

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка151 просмотр
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Внизу статьи http://test7.moytop.by/sozdanie-sayta/7-1/nedorogoj-hosting-dlja-veb-sajta-hostinger есть рекомендованные статьи  https://gyazo.com/902b57c7a9f025cfa2fd0058d6dbc15c

Надо чтобы выглядели вот так: http://c2y.me/rj9p - внизу, вот скрин https://gyazo.com/b4dc90d7cd390b23fa9714dc89d01c98

Всё то же самое: дата, рубрика, авто, число просмотров, заголовок и превью. В большом разрешении - их 3 штуки, в мелком - 4. Короче, всё аналогично. Только там где время просмотра - число комментариев. Иконку для шрифта я подберу - весь их шрифт ради двух иконок грузить не нужно. Равно как и CSS/JS - только те части, которые касаются этого блока.

Размещать потом в style.css изменения, чтобы при обновлении плагина вывода статей, стили не сбились.

Оплата по факту Яндекс / Вебмани.

Делать надо будет на тестовом домене, потом детально сообщить где и что меняли (коды, запросы в sql и т.п.), чтобы я мог сам выгрузить изменения на основном сайте. Сроки не критичны совершенно.

WordPress
6 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Kind-Of-Heaven
Кирилл Тен 
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$16
2 дня
Хороший исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Все замечательно, рекомендую!
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