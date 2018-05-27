Небольшие доработки по верстке в Wordpress

На сайте один блок стал дублироваться, необходимо исправить. http://master-uyuta.ru/ - блок этапы работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внизу статьи http://test7.moytop.by/sozdanie-sayta/7-1/nedorogoj-hosting-dlja-veb-sajta-hostinger есть рекомендованные статьи https://gyazo.com/902b57c7a9f025cfa2fd0058d6dbc15c
Надо чтобы выглядели вот так: http://c2y.me/rj9p - внизу, вот скрин https://gyazo.com/b4dc90d7cd390b23fa9714dc89d01c98
Всё то же самое: дата, рубрика, авто, число просмотров, заголовок и превью. В большом разрешении - их 3 штуки, в мелком - 4. Короче, всё аналогично. Только там где время просмотра - число комментариев. Иконку для шрифта я подберу - весь их шрифт ради двух иконок грузить не нужно. Равно как и CSS/JS - только те части, которые касаются этого блока.
Размещать потом в style.css изменения, чтобы при обновлении плагина вывода статей, стили не сбились.
Оплата по факту Яндекс / Вебмани.
Делать надо будет на тестовом домене, потом детально сообщить где и что меняли (коды, запросы в sql и т.п.), чтобы я мог сам выгрузить изменения на основном сайте. Сроки не критичны совершенно.
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