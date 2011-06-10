Небольшие правки на сайте на Drupal

HTML-версткаЗавершен3 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Небольшие правки на сайте на Drupal. FTP доступ и доступ в админку дам.

Drupal
13 лет назад
bafic
Роман 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
mr_temi4
Артем 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Быстро и качественно исполнил поставленую задачу. Буду сотрудничать
С таким человеком всегда приятно работать! Цели и задачи поставлены четко, результат работы оценен максимально объективно, оплата своевременная. Надеюсь не последний раз сотрудничаем.