Макет легкий, главная + около 8 однотипных внутренних, тз и скриншоты в личку. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Немного переверстать шаблон
Есть сайт - kieve95outlet . com
Необходимо его немного переделать, чтобы был как на макете в прикрепленном документе (ПСД есть)
1. Работа по верстке главной страницы
2. Сделать скрипт вывода новостей в бегущей строке , на главной странице
Система управления - Web Manager Pro
ICQ 366-892-443
Скайп - mihail-consulting
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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