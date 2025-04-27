Немного подправить мобильную версию лендинга

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Открыт12 заявок144 просмотра

Немного подправить мобильную версию простого лендинга на bootstrap

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